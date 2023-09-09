نقيب الصحفيين: نجهز لمؤتمر للصحافة وآخر اقتصادي

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنَّه سيتم التجهيز لمؤتمر عام للصحافة، وآخر «اقتصادي»، خاصةً أنَّ الأوضاع المادية والاقتصادية لا يمكن إهمالها عند الحديث عن أوضاع الزملاء والمهنة بشكل عامٍ.

وأضاف «البلشي» في لقاءٍ له مع محرري نقابة الصحفيين، أنَّه تحدث في جلسة الحوار الوطني عن رؤيةٍ كاملةٍ تُقدر دور الصحافة القومية، وإتاحة مساحات لها للحديث عن الناس وقضاياهم، ومعالجة الوضع الاقتصادي الداخلي للمؤسسات القومية، كاشفاً أنه تحدَّث مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن هذه الرؤية.

وجدد حديثه عن ضرورة إعادة الاعتبار للصحافة القومية، واختيار قياداتها بمعايير واضحةً، وإجراء التغييرات في موعدها، فضلًا عن ضرورة العمل على «تعيين المؤقتين».

وأوضح «البلشي» أنه تحدث في الحوار الوطني عن ضرورة إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي، ومنع حجب المواقع الإلكترونية الصحفية.

وأشار الى أن حجب موقعي «السلطة الرابعة» و«مصر 360» كان له علاقة بـ«التراخيص»، متابعاً: «أعتقد أن موقع السلطة الرابعة قدم أوراق الترخيص الخاصة به وعادت للعمل».