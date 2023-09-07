التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه غرقًا في الشرقية

قررت نيابة مشتول السوق اليوم التصريح بدفن جثة أحد الأشخاص في العقد الرابع من عمره لقى مصرعه غرقا، فيما تم إنقاذ زوجته وابنته إثر سقوط سيارة ربع نقل فى ترعة الإسماعيلية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بسقوط سيارة ربع نقل فى ترعة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب فى انقلاب السيارة وسقوطها في ترعة الإسماعيلية ونتج عن الحادث مصرع قائد السيارة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى مشتول السوق المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.