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الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يكرم أسرة فني كهرباء توفي خلال عمله صعقا بالتيار

محافظ أسوان مع أسرة
محافظ أسوان مع أسرة الفقيد محمد جمال عبدالباسط
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حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى لفتة أبوية وإنسانية على مواساة أسرة الفقيد جمال محمود عبد الباسط فنى الكهرباء بالوحدة المحلية لقرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو ، والذى وافته المنية أثناء أدائه لعمله بإصلاح كشافات إنارة عامة بدائرة الوحدة المحلية تعرض خلالها لصعق كهربائي أسفر عن وفاته فى الحال .

وسلم المحافظ بتسليم أسرته مبلغ مالى مساهمة ومشاركة من المحافظة فى تلبية متطلباتهم وإحتياجاتهم المعيشية ، فضلاً عن إهداء درع المحافظة ، وتسليم شهادة تقدير تحمل أسم المتوفى جمال محمود عرفاناً بتفانيه فى عمله بجد وإخلاص ليكون نموذجاً يحتذى به .

وخلال لقاءه بأسرة الفقيد جمال محمود بحضور شقيقه وزوجته وأولاده مصطفى وجنا ، وأيضاً شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة كوم أمبو ، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ، أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأفراد الأسرة ، والتواصل المباشر معهم للوقوف على أى مطالب أو إحتياجات لتوفير حياة كريمة لهم .

كما قام المحافظ بتسليم كرسى متحرك من مبادرة " الناس لبعضهم " لأبنه الفقيد مريم جمال  15 سنة ، والتى تعانى من شلل نصفى لمساعدتها على الحركة والتنقل فى سهولة ويسر ، فيما قدمت أسرة الفقيد جمال محمود شكرها الجزيل لمحافظ أسوان على هذه اللفتة ، والمشاعر الطيبة تجاههم ، وجبر خاطرهم ، وحرصه للوقوف على مطالبهم ، والتوجيه لتلبيتها بشكل فورى وسريع .

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الفقيد جمال محمود عبد الباسط صعق كهربائي أخبار محافظة أسوان
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