وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان استراتيجية إدارة مياه الأمطار

أجرى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، جولة ميدانية برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، وذلك لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية الكبرى المنفذة على أرض محافظة الإسكندرية.

واستمع محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان والمرافق ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، للموقف التنفيذي لمشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار والذي تقوم بتنفيذه إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويقوم بالأعمال الاستشارية المركز الهندسي لكلية الهندسة ويجري التنفيذ بمشاركة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الصرف الصحي لصالح محافظة الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية وزير الإسكان

ووفقا للبيان الصادر أن المشروع يتضمن ٩ مراحل تخدم ١٥٠ نقطة ساخنة لتجمع مياه الأمطار بالإسكندرية ،حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى في مناطق "الشاطبى- كليوبترا – لوران"، وجاري العمل الآن في المرحلة الثانية بمناطق "ميدان فيكتور عمانويل - شارع النقل والهندسة - محمد نجيب سيدي بشر"، وتم مراعاة التنسيق مع جميع المرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات قبل بدء أعمال الرصف لمراعاة خطوط الانحدار.

وأكمل كلاً من المحافظ ووزير الإسكان ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية جولتهم بتفقد مراحل تنفيذ المشروع بمنطقة سموحة، وثمن الشريف ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالعاصمة الثانية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة بالمحافظة ومن ضمنها مشروع استراتيجية إدارة مياه الأمطار التي تستهدف الحفاظ على كل نقطة مياه والاستفادة منها.

وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية

وأوضح محافظ الإسكندرية أن هناك تنسيق كامل بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة الإسكندرية وإدارة مرور الإسكندرية والأجهزة التنفيذية للمحافظة من أجل سرعة إنجاز تلك المشروعات وفق جدولها الزمنى المتفق عليه، مشيرا إلى أنه خلال تنفيذ تلك المشروعات يتم التعامل مع كافة المعوقات التي يتم إيجادها داخل بنية تحتية متهالكة لم يتم تطويرها منذ عشرات السنين.

محافظ الإسكندرية ووزير الإسكان

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، واللواء أحمد البحراوى مساعد مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والدكتوروليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية واستشاري تنفيذ المشروع، والعقيد مؤمن شعلة رئيس فرع المعالجة بإدارة المياه بالهيئة الهندسية، والرائد محمد زهدى المسؤل عن تنفيذ المشروع.