فلسطين واليابان تبحثان عقد شراكات اقتصادية

عبر وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الأحد، عن دعم بلاده لجهود الحكومة الفلسطينية في تطوير الاقتصاد الفلسطيني، خاصة مشروع منطقة أريحا الصناعية الزراعية المنفذ بدعم الحكومة اليابانية.

وأكد الوزير الياباني، خلال لقاء مشترك مع وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي نُظم في منطقة أريحا الصناعية الزراعية، تعزيز التعاون وتقديم التسهيلات في التدريب وتبادل الخبرات بينهما.

وأشار إلى أهمية عقد شراكات بين القطاع الخاص الياباني ونظيره الفلسطيني، والسعي إلى تمكين فلسطين من الحصول على وكالات تجارية بما يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني، معربا عن سعادته في التطور السريع في المنطقة الصناعية والطاقة الإنتاجية للمصانع ومنتجاتها.

وبين الوزير الياباني أنه سيتم طرح بناء شراكات مع أكثر من 15 شركة ناشئة يابانية تهتم ببناء شراكات مع القطاع الفلسطيني في عدة مجالات، علاوة على دعوة الشركات اليابانية إلى إقامة شراكات والاستثمار في فلسطين.

وذكر أن زيارة مرتقبة لـ13 شركة يابانية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، للاطلاع على واقع هذا القطاع الواعد في فلسطين.

وأشار الوزير ياسوتوشي إلى مبادرة لإقامة منتدى أعمال فلسطيني ياباني بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو).

وأكد استمرار الدعم الياباني لمدينة أريحا الصناعية الزراعية، ومواصلة الدعم الياباني لمشروع إنشاء الطريق الحصري، الذي يربط مدينة أريحا الصناعية الزراعية مع الجانب الأردني.

بدوره، أعرب الوزير العسيلي عن شكره وتقديره الكبير للحكومة اليابانية على الدعم المقدم إلى فلسطين في مختلف المجالات، خاصة مدينة أريحا الصناعية الزراعية التي تعد أحد المعالم والشواهد على العلاقة الثنائية المميزة بين البلدين.