العاهل الأردني يشيد بأداء قوات الأمن العام في حفظ الأمن والاستقرار

أشاد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمستوى أداء بمنتسبي مديرية الأمن العام بصنوفهم ومواقعهم كافة، ودورهم في حفظ أمن الوطن واستقراره.

جاء ذلك خلال زيارة العاهل الأردني، اليوم /الأربعاء/، قيادة قوات الدرك، مطلعا على مستوى جاهزيتها وتنفيذها لواجباتها في سبيل تقديم الخدمة الأمنية الفضلى.

كما أشاد بالمستوى الذي وصلت إليه قوات الدرك والأداء المتميز لمنتسبيها في استجابتهم لجميع الواجبات العملياتية الأمنية والإنسانية، معربا عن ثقته واعتزازه بهم.

واستمع الملك عبد الله الثاني، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، إلى إيجاز قدمه قائد قوات الدرك العميد الركن أشرف العمريين حول الخطط والإجراءات المتبعة في قوات الدرك للتطوير والارتقاء بأداء وقدرات منتسبيها.

من جانبه، أكد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام ماضية بتنفيذ التوجيهات الملكية في تطوير العمل الأمني والشرطي وتعزيز كفاءة التنسيق للارتقاء بمستويات عمل تشكيلاتها.

وتفقد الملك عبد الله - خلال الزيارة - عددا من الآليات والمعدات المتطورة المستخدمة في مديرية الأمن العام، والتي أدخلت حديثا إلى الخدمة.

كما استمع، إلى شرح قدمه مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العميد مهند البطاينة حول أحدث مركبتين أُدخلتا إلى الخدمة الميدانية.

والمركبتان هما مركبة العمليات المتنقلة الميدانية والمزودة بأنظمة العمليات والاتصال وأنظمة الطائرات المسيّرة، ومركبة عمليات القيادة والسيطرة المتنقلة والمزودة بأنظمة الاتصال وتلقي البلاغات، والتي تعمل كمركز متنقل للقيادة والسيطرة (911).