"فلايت رادار": تعليق حركة الملاحة الجوية في الجابون بعد إغلاق الحدود

أفادت بيانات فلايت رادار للملاحة، اليوم الأربعاء، بتوقف حركة الملاحة الجوية في الجابون بعد استيلاء عسكريين على السلطة وإغلاق الحدود، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".

واحتفل المئات في وسط ليبرفيل عاصمة الجابون بعدما أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش الاستيلاء على السلطة في البلاد.

وكان مجموعة من الضباط الكبار بالجيش الجابوني قد أعلنوا، بعد استيلائهم على السلطة، "إغلاق الحدود حتى إشعار آخر".

وخلال ظهورهم على التليفزيون الرسمي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلن العسكريون إنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات".

وأكدت المجموعة المكونة من حوالي 12 عسكريا، أنها "قررت الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم، بسبب حوكمة غير مسئولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى"، لافتة إلى أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في البلاد.

وقرر قادة الانقلاب في الجابون تعليق عمل وسائل الإعلام الفرنسية مؤقتا، وأثار القرار دهشة وعدم فهم وسائل الإعلام الفرنسية هناك، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.