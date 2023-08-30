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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مشروعات التطوير بكفر الزيات وبسيون

جانب من الجوله
جانب من الجوله
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أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة صباحية لتفقد أعمال التطوير  بكفر الزيات وبسيون وخلال الجولة تفقد المحافظ بكفر الزيات تطوير شارع الجيش، كما تابع تنفيذ طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتفقد رحمي، في بسيون منطقة الساحة  لتطويرها بالإضافة إلى تفقد موقف بسيون النموذجى.

ورافق المحافظ خلال الجولة عادل داود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، وإسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المحاور والطرق كفر الزيات مدينة بسيون مدينة كفر الزيات