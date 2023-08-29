محمد شريف يقود الخليج أمام الحزم بالدوري السعودي

أعلن بيدرو ايمانويل المدير الفي لنادي الخليج السعودي، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة الحزم، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.

وتقام المباراة على ملعب محمد بن فهد في تمام التاسعة مساء، واعتمد المدير الفني بيدرو ايمانويل على الدولي المصري محمد شريف لقيادة هجوم الفريق ويعاونه كل من منصور حمزي وايفو رودريجيز وفابيو مارتينز.

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع: سعيد مبارك آل حمسل - محمد عبده خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوتشو.

خط الوسط: عبدالله محمد سعيد - وويونج جانج - منصور حمزي - ايفو رودريجيز - فابيو مارتينز.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويحتل الخليج المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري السعودي، برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادل وحيد وتلقي هزيمتين، بينما يأتي الحزم في المركز الأخير(الثامن عشر)، برصيد نقطة أيضا.