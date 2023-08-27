الجابون تعلن حظر التجول وتقطع خدمات الإنترنت

أعلنت حكومة الجابون حظر التجول على مستوى الدولة وقطع الوصول إلى خدمات الإنترنت مع انتهاء التصويت في الانتخابات الوطنية الكبرى.

وقال وزير الإعلام الجابوني رودريج مبومبا بيساو على التلفزيون الرسمي، أنه سيكون هنالك حظر تجول ليلي اعتبارًا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا بداية من اليوم وأن خدمة الإنترنت ستعلق إلى أجل غير مسمى.

وأضاف الوزير أن هذا القرار جاء للحيلولة دون انتشار الدعوات إلى العنف والأخبار الكاذبة.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم لانتخاب زعماء محليين جدد ومشرعين وطنيين ورئيس الجابون القادم.