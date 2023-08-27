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الأحد 27 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الجابون تعلن حظر التجول وتقطع خدمات الإنترنت

الجابون
الجابون
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أعلنت حكومة الجابون حظر التجول على مستوى الدولة وقطع الوصول إلى خدمات الإنترنت مع انتهاء التصويت في الانتخابات الوطنية الكبرى.

 وقال وزير الإعلام الجابوني رودريج مبومبا بيساو على التلفزيون الرسمي، أنه سيكون هنالك حظر تجول ليلي اعتبارًا من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحًا بداية من اليوم وأن خدمة الإنترنت ستعلق إلى أجل غير مسمى.

 وأضاف الوزير أن هذا القرار جاء للحيلولة دون انتشار الدعوات إلى العنف والأخبار الكاذبة.

 وجاء هذا الإعلان بعد أن أدلى الناخبون بأصواتهم لانتخاب زعماء محليين جدد ومشرعين وطنيين ورئيس الجابون القادم.

التصويت في الانتخابات الأخبار الكاذبة حظر التجول خدمات الإنترنت