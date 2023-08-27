البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 100 مليون دولار لتسريع التحول الرقمي في الكاميرون

الأحد 27/أغسطس/2023 - 02:41 م

دشنت وزيرة البريد والاتصالات في الكاميرون، مينيت ليبوم لي ليكينج، مشروع تسريع التحول الرقمي (باتنوك) الذي يهدف إلى تحويل الكاميرون لدولة ناشئة بحلول عام 2035 بتمويل من البنك الدولي يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي.

وأوضح بيان لوزارة البريد والاتصالات في الكاميرون، نقلته صحف محلية، أن المشروع يهدف إلى متابعة الإصلاحات والسياسات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوسيع الوصول إلى شبكة الإنترنت إلى جانب تحسين المهارات الرقمية لمواطني الكاميرون وتعزيز تطوير التطبيقات والخدمات الرقمية والشمول الرقمي، فضلا عن زيادة نطاق استخدام الخدمات الرقمية وتحفيز التوظيف وريادة الأعمال.

وقالت الوزيرة لي ليكينج إن هذا المشروع "يجسد نهج التحول الرقمي الذي يستهدف قطاعا استراتيجيا للغاية بالنسبة للكاميرون، لا سيما في ظل تقديمه إصلاحا للإطار التنظيمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وأشارت إلى أن مشروع تسريع التحول الرقمي من المنتظر أن يساهم في تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية (SND30) و"رؤية 2035 " التي تهدف إلى جعل الكاميرون "دولة ناشئة وديمقراطية وموحدة رغم تنوعها" بفضل التحول الهيكلي للاقتصاد والتنمية الشاملة.