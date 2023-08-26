ارتفاع مؤشر الدولار مدعوما بتمسك الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية

وجد مؤشر الدولار الدعم أمام سلة العملات الرئيسية ال6 ، مدعوما من تمسك الفيدرالي بسياسة التشديد النقدي وارتفاع توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة بعد خطاب جيروم باول في جاكسون هول، فالأسواق تسعر الآن سعر الدولار احتمال بنسبة 60% أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، بالإضافة إلى احتمال بنسبة 25% أن يرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر ، وفقا لتقرير جولد بيليون اليوم ،

أما عن العائد على السندات الأمريكية فقد شهد بعض التذبذب خلال الأسبوع الماضي، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 15 عام عند 4.362% قبل أن ينهي تداولات الأسبوع على تراجع طفيف بنسبة 0.4% عند المستوى 4.239%.

حقيقة تداول عوائد السندات بالقرب من أعلى مستوياته منذ 15 عام، واستقرار تداول السندات قصيرة الأجل فوق المستوى 5%، ساعد الدولار في ارتفاعه وفي نفس الوقت حد من مكاسب الذهب خلال الأسبوع الماضي.

تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب أصل لا يقدم عائد لحائزيه تسبب في توقف مكاسب الذهب، وتزيد من غموض نظرته المستقبلية على المستويات اللحظية والقصيرة، خاصة بعد أن رمى جيروم باول في خطابه الكره في ملعب البيانات الاقتصادية من جديد.