ads
السبت 26 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع مؤشر الدولار مدعوما بتمسك الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية

الفيدرالي الأمريكي
الفيدرالي الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجد مؤشر الدولار الدعم  أمام سلة العملات الرئيسية ال6 ، مدعوما من تمسك الفيدرالي بسياسة التشديد النقدي وارتفاع توقعات الأسواق بشأن رفع الفائدة بعد خطاب جيروم باول في جاكسون هول، فالأسواق تسعر الآن سعر الدولار  احتمال بنسبة 60% أن يقوم الفيدرالي برفع الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، بالإضافة إلى احتمال بنسبة 25% أن يرفع الفائدة في اجتماع سبتمبر ، وفقا لتقرير جولد بيليون اليوم ، 

أما عن العائد على السندات الأمريكية فقد شهد بعض التذبذب خلال الأسبوع الماضي، فقد ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 15 عام عند 4.362% قبل أن ينهي تداولات الأسبوع على تراجع طفيف بنسبة 0.4% عند المستوى 4.239%.
حقيقة تداول عوائد السندات بالقرب من أعلى مستوياته منذ 15 عام، واستقرار تداول السندات قصيرة الأجل فوق المستوى 5%، ساعد الدولار في ارتفاعه وفي نفس الوقت حد من مكاسب الذهب خلال الأسبوع الماضي.
تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب أصل لا يقدم عائد لحائزيه تسبب في توقف مكاسب الذهب، وتزيد من غموض نظرته المستقبلية على المستويات اللحظية والقصيرة، خاصة بعد أن رمى جيروم باول في خطابه الكره في ملعب البيانات الاقتصادية من جديد.

مؤشر الدولار تمسك الفيدرالي بسياسة التشديد النقدي رفع الفائدة بعد خطاب جيروم باول العائد على السندات الأمريكية جولد بيليون ارتفاع مؤشر الدولار