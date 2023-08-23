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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبد السند يمامة: لا حياة حزبية في مصر بدون حزب الوفد.. صور

حزب الوفد
حزب الوفد
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ألقى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، كلمة من أمام ضريح سعد زغلول خلال الاحتفال بذكرى زعماء الوفد سعد زغلول ومصطفي النحاس وفؤاد سراج الدين..

وقال يمامة، إننا نقف أمام ضريح مؤسس الوفد المصري وزعيم الثورة المصرية العظمى عام 1919 الزعيم سعد زغلول، نستلهم عبق الوطنية من زعيم قاد الأمة المصرية نحو الحرية والاستقلال.

وأوضح أن سعد زعلول  ضرب المثال  في الوطنية الخالصة، والعمل من أجل مصر، في مواجهة محتل غاشم، ووضع الأساس لأهم وأكبر الأحزاب المصرية في تاريخ مصر الحديث، وهو حزب الوفد المصري، الذي ولد من رحم المصرية، وظل على مدى أكثر من مائة عام، مضيفا: فلا حياة حزبية أو سياسية في مصر دون الوفد العريق.

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احتفالية حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة