خبير: مصر تزيد قوتها النفطية وتستغل مياهها الاقتصادية

علق الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، على كشف بترولي جديد بغرب خليج السويس، قائلا: “مصر تزيد من قوتها النفطية واكتشافاتها واستغلالها لمياهها الاقتصادية باعتبارها مركز إقليمى لتبادل الطاقة”، لافتا إلى أنه اكتشاف فى وقت حرج يمر به العالم.



وأضاف البهواشى خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن مثل هذه الاكتشافات تعزز دور الشراكة ما بين القطاع الحكومى المتمثل فى الهيئة المصرية العامة للبترول والشركات الأجنبية المتخصصة فى الحفر والتنقيب على قطاع النفط والغاز.



ولفت إلى استغلال الدولة للمياه الاقتصادية سواء فى خليج السويس أو مياه البحر الأحمر، ومن المنتظر فى القريب أن تكون طفرة نفطية لقطاع الاقتصاد المصرى، واليوم تثبت مصر قدراتها والاستباقية باتخاذ القرار لترسيم الحدود سواء فى البحر الأحمر أو المتوسط الذى مكن مصر من أن تتحصل على مواردها من غاز طبيعى والنفط الخام.