راعي بيراميدز راعيا للاتحاد الدولي للدراجات

أعلنت MyWhoosh ، منصة ركوب الدراجات الافتراضية الرائدة، وراعي نادي بيراميدز، اختيارها كمنصة حصرية لرياضة الدراجات الهوائية ومنظم بطولة العالم لرياضة الدراجات الإلكترونية UCI في 2024 و2025 و2026، من قبل الاتحاد الدولي للدراجات.

ويعتبر هذا الإنجاز علامة فارقة في MyWhoosh، حيث يسلط الضوء على التزامها بتطوير ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة من خلال أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي والرسومات الحديثة والتجارب الرائدة. على مدار العام، حيث استضافت MyWhoosh سلسلة بطولات السباق الافتتاحية، وكشفت عن طرقها الأوروبية الافتراضية الأولى في بلجيكا، ووفرت الوصول إلى مجموعة من الوظائف المتقدمة.

من جانبه، قال سعيد هاشمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ MyWhoosh: “يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع Union Cycliste Internationale للسنوات الثلاث المقبلة، حيث سيعمل كلا من MyWhoosh و UCI عن كثب لتنظيم بطولة العالم للرياضات الالكترونية الخاصة بالاتحاد الدولي للدراجات باستخدام آليات ثابتة للتحكم في السباق، وكذلك نحن ملتزمون بتحويل أبوظبي إلى مركز لركوب الدراجات على مستوى عالمي حقًا ، ونتطلع إلى تزويد الرياضيين والمشجعين والمتحمسين بتجربة غامرة تجمع بين إثارة الرياضات الالكترونية وروح ركوب الدراجات.

توفر MyWhoosh جميع مزايا وإثارة ركوب الدراجات التنافسية إلى المنزل في جميع أنحاء العالم، كما ترحب الشركة بمجتمع الدراجات الهوائية في أبوظبي للمشاركة في بطولة العالم للاتحاد الدولي للدراجات على الطرق عام 2028 وبطولة UCI العالمية للمسار في عام 2029 ”.

بينما قال رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ، ديفيد لابارتينت: “يسعدنا أن نرحب بـ MyWhoosh كمنصة جديدة ومنظم لبطولة العالم لرياضة الدراجات الالكترونية الخاصة بالاتحاد الدولي للدراجات على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، ونحن مقتنعون بأنهم سيواصلون تطوير هذا الحدث المثير والشعبي، وأن الإعلان يؤكد التزام أبوظبي برياضتنا بعدما استضافت نسخة رائعة من بطولة العالم لركوب الدراجات في المدن لعام 2022.

وسترحب المدينة مرة أخرى بهذا الحدث في عام 2024 ، بالإضافة إلى بطولة العالم UCI Road و UCI Gran Fondo World. البطولات في عام 2028 وبطولة UCI العالمية في عام 2029.

تضيف النسخ الثلاث التالية من بطولة العالم لرياضة ركوب الدراجات الهوائية الخاصة بالاتحاد الدولي للدراجات إلى سمعة أبوظبي كمضيف لفعاليات ركوب الدراجات من الدرجة الأولى ".

تجمع بطولة العالم لرياضة الدراجات الإلكترونية الخاصة بالاتحاد الدولي للدراجات، التي تنظمها Union Cycliste Internationale (UCI)، بين ركوب الدراجات الافتراضي والرياضات التنافسية مع تأمين حقوق الاستضافة، وتسعى MyWhoosh إلى تحويل الحدث إلى حدث عالمي غامر وجذاب.

يذكر أن ‏MyWhoosh هو راعي نادي بيراميدز منذ أكتوبر ٢٠٢١ وهناك تعاون مستمر ومتكامل بين المنصة الرقمية والنادي وتطلعات لتعاون مستمر وتكامل خلال المرحلة المقبلة.