رضا سليم يواصل التأهيل في التتش استعدادًا للموسم الجديد

يواصل اللاعب المغربي رضا سليم المنضم حديثًا للنادي الأهلي من صفوف الجيش الملكي التأهيل داخل ملعب مختار التتش استعدادا لبداية الموسم الجديد 2023 - 2024.

ومن المقرر عودة لاعبي النادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية يوم الخميس المقبل.

وساهم رضا سليم في التتويج رفقة فريقه السابق الجيش الملكي بلقب الدوري المغربي وسط منافسة قوية مع الوداد والرجاء البيضاوي.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الخميس القادم تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل.

ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوما بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفرق الرياضية المنتظر إقامته يوم الأربعاء القادم في ملعب التتش بالجزيرة.

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.