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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شاب في حادث انقلاب سيارة على طريق القاهرة الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب شاب في العقد الثالث من العمر بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي، بمنطقة كوم أوشيم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة وفقدانه السيطرة على عجلة القيادة واختلالها في يده.
وتوقفت الحركة على طريق الفيوم بصورة جزئية جراء الحادث، فيما جرى إزالة آثاره وإعادة تيسيرها مرة أخرى عقب إخراج المصاب من السيارة.
تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق القاهرة / الفيوم الصحراوي، أمام منطقة كوم أوشيم بدائرة مركز شرطة طامية، ووجود مصاب.
ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ إصابة محمد ربيع سعودي (31 سنة)، بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم العلاج اللازم له.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

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