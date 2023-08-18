ظهور مبابي وديمبلي الأول.. قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة تولوز

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، اليوم الجمعة، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة تولوز، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2023-2024.

يحل باريس سان جيرمان، غدًا السبت، ضيفًا على نظيره تولوز بملعب دي تولوز، حيث تنطلق المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة سان جيرمان، الظهور الأول لصفقة النادي الجديدة في الميركاتو الصيفي الحالي، عثمان ديمبلي، المنضم حديثًا للفريق قادمًا من برشلونة الإسباني.

كما شهدت القائمة، تواجد نجم الفريق كيليان مبابي، بعد تهدئة الأجواء بينه وبين إدارة النادي الباريسي حول مستقبله في حديقة الأمراء.

واستمر غياب الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط الفريق عن قائمة نادي العاصمة الفرنسية، حيث يرتبط اسمه بالرحيل عن النادي في الفترة المقبلة.

استهل باريس سان جيرمان، مشوار رحلة دفاعه عن لقب الدوري الفرنسي باعتبار بطل الموسم الماضي، بالتعثر أمام لوريان في الجولة الافتتاحية وذلك بالتعادل سلبيًا.

قائمة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس، جيانلويجي دوناروما، أرناو تينياس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، دانيلو، لوكاس هيرنانديز، لافين كورزوا، ميلان سكرينيار.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، فابيان رويز، فيتنيا، لي كانج إن، شير ندور، كارلوس سولير، وارن زائير إيمري، إسماعيل غربي.

وفي الهجوم: كيليان مبابي، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو، هوجو إيكتيكي.