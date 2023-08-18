حالة وفاة و4 مصابين إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مطروح الساحلي

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية مطروح الساحلى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين بطريق إسكندرية مطروح الساحلي أمام قرية المنتزه.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 4 آخرين وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.