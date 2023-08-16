أهلى جدة يعلن إصابة فيرمينو وغيابه عن مواجهة الخليج

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الأربعاء، إصابة نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، وغيابه عن مواجهة الفريق أمام الخليج في دوري روشن (الدوري السعودي).

ويواجه الأهلي، نظيره الخليج، يوم الخميس المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي في موسمه الجديد 2023-2024.

ونشر أهلي جدة بيانًا، يعلن من خلاله إصابة فيرمينو بشد في العضلة الخلفية أثناء تدريبات الفريق، وتأكد غيابه عن مواجهة الخليج.

وقال النادي السعودي في بيانه: «تعرض اللاعب روبرتو فيرمينو لشد في العضلة الخلفية أثناء التدريبات الأخيرة، وفضل المدرب ماتياس يايلسه إراحته عن مواجهة الخليج».

وأوضح: «سيتبع فيرمينو مع الجهاز الطبي جلسات علاج صباحية ومسائية من أجل العودة مرة أخرى للتدريبات».

وقاد فيرمينو، فريق أهلي جدة للفوز على الحزم بثلاثية مقابل هدف، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري السعودي، سجلها مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق (هاتريك)، ليجلب أول 3 نقاط للراقي افتتاح مشواره بدوري روشن.

ويضم الخليج بين صفوفه، مهاجم الأهلي المصري السابق، محمد شريف، الذي انتقل حديثًا للنادي السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.