ads
الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أهلى جدة يعلن إصابة فيرمينو وغيابه عن مواجهة الخليج

فيرمينو
فيرمينو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم الأربعاء، إصابة نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو، وغيابه عن مواجهة الفريق أمام الخليج في دوري روشن (الدوري السعودي).

ويواجه الأهلي، نظيره الخليج، يوم الخميس المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، وذلك على ملعب الأمير محمد بن فهد، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي في موسمه الجديد 2023-2024.

ونشر أهلي جدة بيانًا، يعلن من خلاله إصابة فيرمينو بشد في العضلة الخلفية أثناء تدريبات الفريق، وتأكد غيابه عن مواجهة الخليج.

وقال النادي السعودي في بيانه: «تعرض اللاعب روبرتو فيرمينو لشد في العضلة الخلفية أثناء التدريبات الأخيرة، وفضل المدرب ماتياس يايلسه إراحته عن مواجهة الخليج».

وأوضح: «سيتبع فيرمينو مع الجهاز الطبي جلسات علاج صباحية ومسائية من أجل العودة مرة أخرى للتدريبات».

وقاد فيرمينو، فريق أهلي جدة للفوز على الحزم بثلاثية مقابل هدف، في افتتاح الموسم الجديد من الدوري السعودي، سجلها مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق (هاتريك)، ليجلب أول 3 نقاط للراقي افتتاح مشواره بدوري روشن.

ويضم الخليج بين صفوفه، مهاجم الأهلي المصري السابق، محمد شريف، الذي انتقل حديثًا للنادي السعودي في الميركاتو الصيفي الجاري.

أهلي جدة فيرمينو الخليج الدوري السعودي الأهلي السعودي