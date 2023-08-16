المبعوث الأمريكي: نعمل على إيجاد صيغة لوقف نهائي لإطلاق النار في اليمن

قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، إن بلاده تعمل على إيجاد صيغة لوقف نهائي لإطلاق النار في اليمن.

وأوضح ليندركينج -في تصريح خاص لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأربعاء- أن عملية إخلاء صافر تمت بصورة ناجحة وكانت محفوفة بالمخاطر، مؤكدا ضرورة وجود اتفاق لتحديد مصير النفط المنقول من الناقلة صافر، وأن يعود نفط الناقلة للشعب اليمني عبر صيغة تفاوضية واضحة.

وطالب المبعوث الأمريكي إلى اليمن، الحوثيين بالابتعاد عن "لغة التهديد"، مشددا على أن ممارساتهم تجاه السجناء مخالفة للأعراف الدولية، وأنه لا أعذار تجاه استمرار اعتقال الحوثيين للمواطنين اليمنيين.

وأكد أنه سيمضي قدما في جهوده للتوصل إلى قرار ينهي الأزمة اليمنية، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم حوار يمني-يمني، ودول المنطقة إلى بذل دورا أكبر لإنهاء الأزمة في اليمن.

