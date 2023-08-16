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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

انطلاق أول سفينة شحن من الممر الإنساني بميناء أوديسا

سفينة
سفينة
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قال النائب الأوكراني أوليكسي جونشارينكو، إنّ سفينة حاويات غادرت صباح اليوم الأربعاء، ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود، الذي تحاصره روسيا.

وأضاف النائب الأوكراني أوليكسي جونشارينكو، «سفينة حاويات غادرت ميناء أوديسا الآن، ظلت في أوديسا منذ 22 فبراير 2022، طول السفينة 300 متر وعرضها 48 مترًا ولديها إزاحة تبلغ 110 آلاف طن»، حسب ما أفادت فضائية  «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأعلنت أوكرانيا الأسبوع الماضي، فتح «ممر إنساني» في البحر الأسود للسماح بإبحار سفن الشحن العالقة في موانئها، منذ أن شنّت روسيا غزوها الشامل عليها، 24 فبراير 2022 وتعتبر هذه السفينة أول سفينة شحن تستخدم الممر الإنساني من ميناء أوديسا.

الأوكراني البحر الأسود الشحن القاهرة الاخبارية أوكرانيا