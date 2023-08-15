269 طالبا حصيلة اليوم الأول بمكتب التنسيق الفرعي بجامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بدء أعمال مكتب التنسيق الفرعي بجامعة القناة اليوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس والذي يستمر حتى يوم السبت الموافق 19 أغسطس حيث يستمر العمل لمدة خمسة أيام متتالية دون توقف .

جاء ذلك عقب عقد المؤتمر الصحفي الذي أوضح خلاله الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد عبر موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg

فيما أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الحد اﻷدنى للشعب العلمية بلغ 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98% ، أما الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

من جهته - أعلن الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم ورئيس مكتب التنسيق أن العمل يسير على قدم وساق داخل مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة منذ الساعات الأولى من فتح باب التقديم حيث شهد مكتب التنسيق إقبال طلابي كبير .

فيما أكد الدكتور تامر شوقي وجود أماكن شاغرة لطلاب الشعبة الهندسية بالمرحلة الثانية للتنسيق بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى، وكليات والفنون الجميلة وكليات العلوم والفنون التطبيقية وأماكن شاغرة بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية والالسن والاعلام والاثار بالإضافة إلى باقى الكليات والجامعات التكنولوجية وذلك وفق تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

وأضاف الدكتور تامر حسنين مُشرف التنسيق الإلكتروني أن إجمالي عدد الطلاب المستجدين بلغ 263 طالب وطالبة .

وتابع الدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بتعديل رغباتهم بلغ 6 طلاب.

وأكملت الدكتور هبة الدناصوري مسئولة للتنسيق اليدوي أن إجمالي عدد الطلاب المُتقدمين للتسجيل اليدوي بلغ 269 طالب وطالبة .

بينما أعلن الدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي، أن المتقدمين للتسجيل اليوم من شعبة علمي علوم بلغ 125 طالب وطالبة ومن الشعبة علمي رياضة بلغ 41 طالب وطالبة ، من الشعبة الأدبية 97 طالب وطالبة .

فيما أشار الدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، إلى أنه تم صيانة معامل الحاسب الآلي وذلك استعداداً لأستقبال طلاب المرحلة الثانية .

وقال الدكتور محمد المتولي منسق التسجيل اليدوي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة أن المكتب أستقبل في اليوم الأول لتنسيق المرحلة الثانية طالب واحد فقط من طلاب الدمج.

كما أفاد إبراهيم أبو زيد مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية مسئول التواصل ، أن عدد الطالبات اللاتي قاموا بالتسجيل اليوم بلغ 168 أما الطلاب فجاء عددهم 95 طالبة .