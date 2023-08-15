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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يجرى مقابلات للمتقدمين لوظائف إدارية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اللجنة المشكلة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف بالجهاز الإداري بجامعة المنوفية الأهلية والتى تضم فى عضويتها نائبا رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة والدكتور أبو الخير عطيه عميد الحقوق الأسبق.

وتم إجراء المقابلات لأكثر من ١٣٠ متقدم لمختلف الوظائف الإدارية للانتداب للعمل بجامعة المنوفية الأهلية وذلك فى إطار استكمال منظومة العمل بجامعة المنوفية الأهلية التى ستشهد افتتاح أكثر من ١٠ كليات العام الدراسى القادم بالإضافة إلى الكليات التى بدأت بها الدراسة العام الماضى

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية الأهلية بصدد الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة وسوف يتم الإعلان عن الذين تم اختيارهم فى أقرب وقت لضمان سير العمل بانتظام، متمنيا التوفيق للجميع.

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