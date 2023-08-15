خلال 24 ساعة.. ضبط 314 قضية مخدرات وتنفيذ 65313 حكما قضائيا متنوعا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط 314 قضية مواد مخدرة .. بإجمالى 339 متهما ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (127,564 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (40,300 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (17,516 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (17,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (5,136 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (3,172 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,508 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (626 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (200 جرام).

عدد (7175) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 123 قطعة سلاح نارى بحوزة 95 متهما؛ وذلك على النحو التالى :

(19) بندقية آلية .

(24) بندقية خرطوش .

(3) طبنجات.

(77) فرد محلى .

(434) طلقة مختلفة الأعيرة .

(25) خزينة متنوعة .

ورشة لتصنيع الأسلحة النارية .

(216) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (65313) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(231) حكم جناية.

(21637) حكم حبس جزئى.

(3449) حكم حبس مستأنف.

(31688) حكم غرامة.

(8308) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى ، ضم متهمان ، إرتكبا (4) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (27) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (218) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26873) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (40) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.