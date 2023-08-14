لجنة لفحص عينات مياه الشرب بسبب تغير لونها بشمال سيناء

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتشكيل لجنة مشتركة من شركة مياه الشرب بالمحافظة ومديرية الشؤن الصحية، لأخذ عينات من مياه الشرب من محطات تحلية المياه ومنازل المواطنين، لتحليلها وبيان مدي مطابقتها للمواصفات، وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين من تغير لون المياه.

وأكد المحافظ علي الاهتمام بصحة المواطن السيناوي وتوفير مياه الشرب المطابقة للمواصفات والمعاير والمواصفات المناسبة للحصول على مياه نظيفة، لافتًا إلي ضخ استثمارات كبيرة في قطاع تحلية مياه البحر من خلال انشاء محطات لتحلية المياه في مدينة العريش.

بدوره قال المهندس مصطفي عبد الفتاح، رئيس قطاع المياه في شمال سيناء، أن اللجنة تضم أعضاء متخصصين من الشركة القابضة لمياه الشرب في شمال سيناء ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة والشركة الأم.

أضاف عبد الفتاح، أن اللجنة ستقوم بسحب عينات من مياه الشرب المنتجة من محطات تحلية المياه في مدينة العريش وعينات عشوائية من منازل المواطنين لتحليلها والوقوف علي سبب المشكلة.

كما أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش تعليمات بتكليف مدير أدارة تحسين البيئه ورؤساء مناطق الخدمات بمدينه العريش بعمل انذارات للاهالي أصحاب مزاريب المياه اعلي الاسطح والتي تسبب في أهدار المياه والابلاغ عنهم بالاسم والعنوان لعمل مخالفة بيئه في حالة التكرار .

وطالب مجلس المدينة من الاهالي تركيب عوامات داخل الخزانات حرصا علي عدم أهدار المياه والحفاظ عليها وعدم التعرض للمسأله القانونيه وعمل مخالفة بيئه .