بالصور.. رئيس قضايا الدولة يستقبل وزير الأوقاف

استقبل المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة صباح اليوم السبت، بمقر رئاسة الهيئة، الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة، رافقه المستشار كرم جميل نائب رئيس قضايا الدولة رئيس قسم قضايا وزارة الأوقاف المستشار القضائي للوزير والسادة المستشارين أعضاء القسم.

وقد حضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة:

المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

والمستشار عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية.

والمستشار الدكتور فوزي أحمد شادي الأمين العام المساعد.

والمستشار محمود عرفات الأمين العام المساعد.

والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.

وقد تناول الطرفان أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة ووزارة الأوقاف، وقد عبر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبد المقصود في قيادة الهيئة.

ومن جانبه عبر رئيس الهيئة عن بالغ امتنانه للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على هذه التهنئة الرقيقة مؤكدًا على حسن التعاون البناء بين الهيئة ووزارة الأوقاف لما فيه صالح الوطن.

وقد تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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