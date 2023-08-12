أستاذ ابتكار: معدل النمو والربح لريادة الأعمال عالي مقارنة بالمشروعات الصغيرة

قال الدكتور عاطف الشبراوي أستاذ الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة المصرية اليابانية، إنّ ريادة الأعمال عبارة عن ممارسات لها 3 مراحل، الأولى التعرف على الفرص الموجودة حولنا، وبالتالي فإنها في حاجة إلى قدرات ذات صلة بالفضول والاهتمام بالتفاصيل.

وأضاف "الشبراوي"، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، اليوم السبت: "الثانية إدارة الفرص، بحيث تتم إدارة الفكرة وتحمل تبعاتها، والثالثة وجود مهارات مرتفعة بحيث لا يشترط أن يكون رائد الأعمال جامعيا، ولكن يجب أن يكون لديه محتوى إضافي".

وتابع: "ريادة الأعمال تختلف عن المشروعات الصغيرة في أن معدل نمو ريادة الأعمال عالي جدا ومعدل الربح فيها مرتفع بشكل كبير، فشركة سويفل أول شركة بالعالم العربي تندرج ضمن بورصة ناسداك وكانت القيمة السوقية لها مليار و250 مليون دولار، وهو ما لم تفعله أي شركة عربية".

وأوضح: "المشروعات الصغيرة المتسبب في نموها صاحب العمل، أما الشركة الناشئة فإنه لا يوجد بها صاحب عمل أو رب العمل، حيث تدار عن طريق تحقيق الربحية والاستدامة، كما أن الطموح في المشروعات الصغيرة مختلف جدا عن ريادة الأعمال، فطموح صاحب محل صغير مختلف عن طموح صاحب فكرة يرغب في جعلها كونية ويحقق منها أرباحا تقدر بملايين الدولارات".

