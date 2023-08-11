المرصد السوري: مقتل وإصابة 33 جنديا في هجوم لداعش على دير الزور

كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، عن مقتل 23 جنديا وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة في هجوم إرهابي استهدف حافلة عسكرية في محافظة دير الزور الواقعة شرقي البلاد.

وقال عبد الرحمن ـ في تصريح خاص لقناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة من مدينة كوفنتري البريطانية ـ إن "القوات الأمنية السورية شنت عقب وقوع هذا الهجوم الإرهابي من قبل تنظيم داعش عمليات تمشيط واسعة النطاق في المحافظة بحثا عن مرتكبي هذه الواقعة التي تعد الأعنف منذ بداية هذا العام".

وأشار مدير المرصد السوري إلى الجرائم البشعة التي يرتكبها هذا التنظيم الإرهابي في البادية السورية، مؤكدا ارتفاع وتيرة العمليات التي تشنها عناصر داعش على مناطق متفرقة من البلاد منذ بداية هذا الشهر الجاري.

وغالبا ما يتبنى التنظيم استهداف حافلات عسكرية أو أخرى تقل موظفين في مرافق عامة عبر زرع عبوات ناسفة أو مهاجمتها خصوصا في منطقة البادية السورية المترامية الأطراف والتي لجئ إليها مقاتلو التنظيم بعد دحرهم من آخر مناطق سيطرتهم في شرق سوريا.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد نقلت في وقت سابق عن مصدر عسكري قوله، مقتل وإصابة عدد من العسكريين السوريين وأصيب آخرون بجروح، جراء هجوم إرهابي استهدف حافلتهم جنوب شرق مدينة "دير الزور".