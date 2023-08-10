تدهور الحالية الصحية للمشجع الأهلاوي أمح الدولي بعد تعرضه لغيبوية سكر (صور)

تدهورت الحالة الصحية للمشجع الأهلاوي محمد عبد الغني، الشهير بـ "أمح الدولي" بعد تعرضه لوعكة صحية كبيرة في الساعات الماضية دخل على اثرها مستشفى العلمين أثناء قضائه الإجازة الصيفية فى الساحل الشمالى برفقة عدد من نجوم النادي الأهلي.

وظهر “أمح الدولي” برفقة نجوم فريق الأهلي في الساعات الماضية وهو يقضي معهم الإجازة وعلى رأسهم محمود كهربا وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة حيث نشر “أمح الدولى” عدة صور مع نجوم الأهلى فى الساحل الشمالى.

وتعرض المشجع الأهلاوي الشهير لغيبوية سكر مساء أمس الأربعاء وتم نقله سريعا إلى المستشفى لتقلى العلاج، وإجراء عدد من الفحوصات الطبية ورسم مخ.



ونشر شقيق “أمح الدولي” على صفحتة على “فيس بوك” صور للمشجع الأهلاوي وهو يجري بعض الفحوصات في المستشفي وعلق عليها: "اللهم َذْهِبِ البَاسَ، وَاشْفِنى أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا".



وأضاف: "للأسف الشديد جدا فيه ناس عندها حقد وغل وعدم الرضاء بتبص لـ"أمح" أخويا.. اللي محدش يعرفه إني أنا اللي بوريكو الربع الحلو من حياة أمح غير كدا أمح عنده السكر وضعف في عضلة القلب ودوالى في القدمين وإمبارح في مستشفي العلمين قالولى لازم يتعرض على دكتور مخ وأعصاب".



واختتم شقيق أمح الدولي بالحديث النبوى الشريف: الرَّاحمونَ يرحمُهُمُ الرَّحمنُ. ارحَموا من في الأرضِ يرحَمْكم من في السَّماءِ".. الرَّحمُ شُجْنةٌ منَ الرَّحمنِ فمن وصلَها وصلَهُ اللَّهُ ومن قطعَها قطعَهُ اللَّهُ".