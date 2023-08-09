غدا.. المخرج أشرف فايق يقيم صالون "كلام في السينما" بسينما الهناجر

يقيم المخرج أشرف فايق صالون “كلام في السينما” في تمام الساعة الخامسة مساء، غداً الخميس، في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني،وزيرة الثقافة ، والدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية.

كما يقيم المخرج أشرف فايق الخميس الموافق 17 من أغسطس الجاري الصالون الثقافي “كلام في السينما” بسينما مركز إبداع الإسكندرية، برئاسة الدكتورة إيناس دياب في تمام الساعة الخامسة 5 مساء.

يناقش فايق في الصالون سينما عاطف الطيب وطريقة سرده لأفلام الواقعية ويشرح الكثير من تفاصيل وتكنيك العمل.

المشاهد الفيلمية من إعداد ياسر عبد الرازق وياسر البغدادي، وتولى تصميم البوستر الفنان أحمد بلال.