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الإثنين 07 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يكتسح البرازيل في الشوط الأول من مونديال اليد للناشئين

منتخب الشباب لكرة
منتخب الشباب لكرة اليد
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اكتسح المنتخب المصري لكرة اليد تحت 19 سنة نظيره البرازيلي بنتيجة 19-10 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من الدور الرئيسي من منافسات بطولة العالم للناشئين والمقامة في كرواتيا.

الفراعنة الصغار بدأوا اللقاء بشكل قوي منذ البداية وعقب التعادل 2-2 أخذ المنتخب المصري زمام المبادرة من أجل التقدم ورفع الفارق ليرتفع الفارق إلى 6 أهداف في منتصف الشوط.

 

استمر تفوق المنتخب المصري بفضل تفوق لاعبيه وعلى رأسهم يوسف نادر حارس المرمى الذي تصدى للعديد من الكرات ليواصل رفع الفارق إلى 16-6 قبل 7 دقائق من النهاية، قبل أن ينجح المنتخب المصري في إنهاء اللقاء بنتيجة 19-10 في نهاية الشوط.

ويخوض المنتخب المصري المجموعة وهو يملك نقطتين من الفوز على جمهورية التشيك من الدور التمهيدي لينضم لمنتخبي البرازيل وإسبانيا في نفس المجموعة في الدور الرئيسي.

المنتخب المصري لكرة اليد بطولة العالم للناشئين البرازيلى