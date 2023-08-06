ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عاطلين قتلا مندوب توصيل وسط الشارع بمنطقة الزاوية الحمراء.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل بأحد شوارع الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مندوب توصيل مقتول بطعنة فى الصدر، وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية بين المجنى عليه وأخر عاطل بسبب أولوية المرور حيث كان العاطل يستقل توك توك ، وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجنى عليه بسكين فى صدره، ولاذا بالفرار وبأعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.