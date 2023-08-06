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الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمطروح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارتين بالكيلو 160 على طريق مطروح السلوم، وتم نقلهم إلى مستشفي براني التخصصي لتلقي العلاج اللازم. 

واستقبل مستشفى براني التخصصي بمحافظة مطروح، 3 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم سيارتين على طريق السلوم مطروح. 

المصابون:

1_ هانى مفتاح على 25 سنة، يعاني من جرح قطعى بالجبهة والحاجب الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم. 

2_ حمد عبد الواحد وحيد 35 سنة، يعاني من كدمه بالكتف الأيسر وسحجات متفرقه بالوجه. 

3_ عبدالله فضل موسى 17 سنة، يعاني من جرح قطعى بالحاجب الأيسر والشفة الخارجية وكدمات وسحجات بالوجه وكدمات وسحجات بالقدم الأيمن. 

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

حادث تصادم مطروح طريق مطروح السلوم مستشفى براني التخصصي السلوم