بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمطروح

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الأحد، إثر حادث تصادم سيارتين بالكيلو 160 على طريق مطروح السلوم، وتم نقلهم إلى مستشفي براني التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى براني التخصصي بمحافظة مطروح، 3 أشخاص مصابين بإصابات متنوعة إثر حادث تصادم سيارتين على طريق السلوم مطروح.

المصابون:

1_ هانى مفتاح على 25 سنة، يعاني من جرح قطعى بالجبهة والحاجب الأيسر وكدمات متفرقه بالجسم.

2_ حمد عبد الواحد وحيد 35 سنة، يعاني من كدمه بالكتف الأيسر وسحجات متفرقه بالوجه.

3_ عبدالله فضل موسى 17 سنة، يعاني من جرح قطعى بالحاجب الأيسر والشفة الخارجية وكدمات وسحجات بالوجه وكدمات وسحجات بالقدم الأيمن.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.