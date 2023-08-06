الثلاثاء.. بدء اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بجنوب سيناء

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء عن موعد اختبارات المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي بجنوب سيناء في لعبة (العاب قوي) مواليد 2011- 2012 للموسم الرياضي 2023/2024، وعلي الراغبين في الالتحاق بالمشروع حضور اختبار ألعاب القوى يوم الثلاثاء الموافق ٨/٨/٢٠٢٣ المقبل بالاستاد الرياضي في العاصمة طور سيناء الساعه 9.30 صباحا، والمطلوب صورة شهادة ميلاد اللاعب و عدد ٢ صورة شخصية و صورة بطاقة ولي الأمر.

يعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، أحد المشروعات المباشرة لمستقبل واعد للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، كما يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل فى هذا الشأن. ودوره فى الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر فى مختلف المحافل الدولية.

كما يُعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي نواة للمنتخبات من خلال مجموعة من المعايير لانتقاء الموهوبين في مختلف المحافظات وفق خطة عمل محددة، وضمهم للمشروع تمهيداً لإعدادهم وتأهيلهم لمختلف البطولات في مراحل المشروع المتمثلة في مرحلتي "الناشئين الواعدين"وصولاً لمرحلة البطل وتقديمهم للأندية الرياضية، والمنتخبات الوطنية.