نجاح تفريغ 9 آلاف طن يوميا من الفحم بميناء شرق بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، عن أن ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية شهد رقما قياسيا في تحقيق معدلات مرتفعة لتفريغ السفينة COS ORCHID المحملة بكمية 50 ألف طن من الفحم باستخدام نظام السحب المباشر، حيث نجحت إدارة الميناء في تحقيق سحب مباشر لكمية 9000 طن في اليوم على مدار أيام تفريغ السفينة بالأرصفة الجديدة.

من جانبه، أشار وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الهيئة نجحت في تصدير 8 ملايين طن أسمنت محلي خلال عام 2022 من ميناء شرق بورسعيد، وذلك من خلال استقبال سفن الفحم التي يجر. التعامل مع تفريغها بالسياسات المتبعة للموانئ الخضراء، حيث يستخدم كوقود بديل في صناعة الأسمنت، مما يساهم في زيادة الصادرات من مواد البناء للأسواق الخارجية، خاصة تلك التي تساهم مصر في إعادة الإعمار والبناء بها.

وأوضح أن نظام السحب المباشر يعتمد على تفريغ الحمولة على سيارات النقل التي تنقل الحمولات للمصانع مباشرة دون تعطيل أو تأخير الانتقال من الميناء للمصنع والعكس، حيث تضافرت الجهود بالتنسيق بين إدارة الميناء وشركة "سكاى بورتس" Sky ports للشحن والتفريغ وشركات النقل المتخصصة العاملة بالميناء ، بتفريغ الحمولة على الأرصفة من خلال توفير وسائل نقل وتفريغ حديثة ذات قدرات عالية لاستقبال هذا النوع من الحمولات وتفريغها بهذا النظام، فضلاً عن اتباع الاشتراطات البيئية في هذا الشأن خاصة داخل الموانئ الخضراء الحديثة طبقًا لأحدث المعايير الواردة في تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، وكذلك قانون البيئة المصري رقم 4 لسنة 1994.