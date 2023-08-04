وزيرة الهجرة تلتقي جون المصري أحد أهم المؤثرين على السوشيال ميديا من المصريين بالخارج

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجون المصري، أحد أهم المدونين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين في الخارج، حيث يقيم في هولندا ولديه أكثر من مليون متابع على حساباته الرسمية.

وجاء اللقاء داخل أروقة المتحف المصري الكبير، وفي إطار استراتيجية وزارة الهجرة للتواصل المستدام مع أبناء مصر في الخارج وربطهم بالوطن وإدماجهم في عملية التنمية والرد على الشائعات والمزاعم المغلوطة عن وطنهم في الخارج.

وفي مستهل اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي بجون المصري وثمنت مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" الذي عقد مؤخرًا، وأعربت له عن امتنانها لما يقدمه من محتوى إيجابي وصادق عن مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح فيه الحقائق بشكل مبسط يصل إلى عموم المتابعين المصريين من كل الشرائح الاجتماعية المختلفة في الخارج والداخل.

كما تناولت وزيرة الهجرة في حديثها مع جون المصري التشاور حول كيفية نشر الحقائق والمحتوى الصادق عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق التفاعل الإيجابي عليها، وذلك باعتباره مدون ومؤثر مهم ولديه عدد كبير من المتابعين، وكذلك كيفية مخاطبة المصريين بالخارج ومواجهة حرب الشائعات والأساليب الجديدة لمخاطبة الشباب والتناول الإعلامي السليم وكيفية الوصول للمشاهدين والمتابعين من خلال الحوار الصادق البنّاء، وآليات مخاطبة الداخل المصري في مقابل آليات مخاطبة الخارج المصري، وذلك كله بهدف إيصال الصورة الحقيقية لكل ما يجري على أرض مصر ولكن بشكل سلس يسهل استيعابه لدى كل فئات المصريين بالخارج والداخل.

وأكدت الوزيرة خصوصية الروابط التي تجمع أبناء الجاليات المصرية في الخارج والدولة المصرية، في ضوء حرص القيادة السياسية للدولة على رعاية كل أبناء مصر في أي مكان حول العالم، وقالت: "إن البعض يستهدف علاقة المصريين بالخارج بوطنهم الأم ببعض الشائعات، لذلك نحرص على التواصل بشكل مستمر مع أبناء الجاليات المصرية في الخارج وإيصال الحقائق لهم درءًا لتلك الشائعات في مهدها، خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية القادمة وهو أمر شديد الأهمية".

من جانبه، أعرب جون المصري عن بالغ سعادته بلقاء السيدة وزيرة الهجرة وبتواجده في الوطن الحبيب مصر، مثمنا الجهود المتواصلة والدؤوبة للسفيرة سها جندي في رعاية أبناء الجالية المصرية حول العالم وتلبية احتياجاتهم، وقال إنه يتابع عن كثب أنشطة وجهود الوزارة في هذا الصدد.

كما أوضح جون المصري أن ما يقدمه من محتوى عن مصر إنما هو نابع من شعوره الراسخ بالانتماء لهذا الوطن وضرورة الحفاظ عليه، وأن المصري في الخارج هو سفير لبلده وحائط الصد الأول في وجه الشائعات والادعاءات المغلوطة وذلك لأن "مصر في القلب".

يشار إلى أن جون المصري (44 عامًا) مدون ومؤثر مصري مقيم في هولندا، ويعمل مديرًا لشركة "ماتيس ميديا" وشركة "ميديا آند مور" بفروعها في أكثر من دولة.