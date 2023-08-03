بدء تشغيل الأسواق المدرجة في مبادرة حياة كريمة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بدء تشغيل الأسواق المدرجة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، لافتة إلى أنه تم إنشاء ٨ أسواق بقرى " تفتيش ثان ،كفر سعد البلد، السوالم، كفور الغاب، كفر سليمان البحرى ،كفر المنازلة ،الزهراء ، أم الرزق والعباسية " بإجمالى ٢٢٣ باكية .

وأشارت " محافظ دمياط " إلى أهمية إنشاء أسواق حضارية ضمن المبادرة وذلك لتحقيق المستهدف تنفيذه لتحقيق طفرة بكافة الخدمات بقرى المركز، والارتقاء بالشكل الحضارى لها، موضحة أن كل سوق تضمن باكيات ودورات مياه وتم توصيل شبكات المرافق اليه، وذلك لتوفير مكان آمن و مجهز للبائعين ومنع اى صور للعشوائية بالقرى.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن الموقف التنفيذي وملامح خطة مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مرحلتها الثانية بمركز دمياط، ،بعد ان تم استعراض شامل لجميع احتياجات قرى المركز بإجمالى ٦ قرى لتنفيذ مشروعات خدمية بكافة القطاعات ، و ناقشت " المحافظ " موقف توافر الأراضى اللازمة لإنشاء منشآت خدمية و محطات مياه و صرف صحى وكذلك مجمعات حكومية وزراعية.

فيما وقد اطلعت " محافظ دمياط " على ما تم تنفيذه من إجراءات معاينة للأراضي المقترحة لإنشاء المشروعات ، كما بحثت مدى مطابقة تلك الأراضى للمواصفات الفنية الخاصة بطبيعة كل مشروع، كما أكدت ضرورة تضافر الجهود وذلك لوضع خطة نهائية للتنفيذ ، مؤكدة إعطاء الأولوية لمشروعات المرافق ، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على تحقيق محاور المشروع القومى العملاق الذى أطلقه فخامة السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتحقيق طفرة بكافة الخدمات بالقرى .

كما استعرضت لجميع احتياجات قرى المركز بإجمالى ٦ قرى لتنفيذ مشروعات خدمية بكافة القطاعات ، وناقشت "المحافظ" موقف توافر الأراضى اللازمة لإنشاء منشآت خدمية ومحطات مياه وصرف صحى وكذلك مجمعات حكومية وزراعية.

