مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة تسيير المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في اجتماع لجنة تسيير المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ ورئيس اللجنة الوطنية للتحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والسفير هشام بدر المنسق العام ورئيس اللجنة التنظيمية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة و وزارات الاتصالات، والبيئة، والتعاون الدولي، وقد هدف الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذي للمبادرة بشكل عام .

ومن جانبها، أشادت الدكتورة مايا مرسي بالجهود التي تمت حتى هذه اللحظة في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، مؤكدة أن المبادرة الوطنية لابد وأن تتضمن منهج تدريبي يعمل على توعية افراد المجتمع في مختلف المحافظات بأهدافها ودورها وأهميتها في التعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، ذلك إلى جانب العمل على تسليط الضوء على المشروعات الفائزة في المسابقة التى يتم تنظيمها في ضوء المبادرة كل عام من خلال وسائل الاعلام المختلفة.

كما دعت الدكتورة مايا مرسي السيدات بمختلف محافظات الجمهورية على المشاركة والتنافس ضمن المبادرة لتقديم مشروعات هامة خاصة بالمرأة مستوفية للشروط الأساسية بكونها خضراء وذكية بمعنى أنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.

هذا وقد تضمن الاجتماع أيضًا استعراض الجدول الزمنى لأنشطة الدورة الثانية للمبادرة، والموقف الخاص بالشراكات بين الجهات المختلفة الحكومية والقطاع الخاص داخل مصر وخارجها، وتطور المشروعات الفائزة بالدورة الأولى، والموقف الخاص بالتدريب وبناء القدرات، وبالحملة الدعائية، فضلًا عن عرض الموقف الخاص بالموضوعات التى تتولاها الوزارات المعنية.