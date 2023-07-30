بيراميدز يتعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وأنهى المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي تفاصيل انضمام المهاجم الدولي الكونغولي المتميز في إطار خطة الإدارة التنفيذية في دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز، خاصة وأن بيراميدز مقبل على مشاركات عديدة محليا وقاريا، ويبدأ مشواره في منتصف سبتمبر في دوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.

وفيستون ماييلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر ٢٩ عاما، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ ٢٠٢١.

ولعب ماييلي ١٧ مباراة في دوري أبطال أفريقيا في وقت سابق وسجل ١١ هدفا وصنع ٣ أهداف أخرى، كما أنه لعب ٣١ مباراة سابقة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها ١٨ هدفا وصنع ٦ آخرين، وهو هداف النسخة السابقة في الكونفدرالية.

وفي الدوري الكونغولي لعب مع فيتا كلوب ١٣ مباراة سجل خلالها ٤ أهداف وصنع ٣، ولعب مع يانج أفريكانز ١٨ مباراة سجل خلالها ١٤ هدفا وصنع ٣ آخرين.

ولعب المهاجم الدولي ٧ مباريات دولية سابقة مع منتخب الكونغو، سجل خلالها هدفا واحدا.