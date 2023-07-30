افتتاح ملتقى هواوي الرابع للتوظيف في «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» بمصر

افتتح كل من الدكتور حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات ملتقى هواوي الرابع "Hire4".

يهدف هذا الملتقى إلى توفير فرص عمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للخريجين الذين تم تدريبهم وتطوير كفاءاتهم في هذا المجال.

يأتي ملتقى "Hire4" ضمن جهود شركة هواوي لتنمية مهارات الشباب وتطوير قدراتهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات. يشهد الملتقى حضور أكثر من 3500 شاب وشابة ذوي الكفاءات من خريجي منظومة هواوي لبناء القدرات (iTB)، حيث يشارك ممثلو الشركات العديدة خلال الفعاليات بتجربتهم ومعرفتهم المختلفة في المجال.

الملتقى يجذب أكثر من 70 شركة محلية وعالمية في قطاعات متنوعة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك، بما في ذلك شركات مثل "أورنج"، "ا اتصالات من e&"، "We"، وغيرها. ويأتي تنظيم الملتقى تأكيدًا على دور القطاع الخاص كشريك استراتيجي للدولة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير فرص عمل للكوادر المتميزة التي تم تدريبها على أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أكد الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، على نجاح الشراكة بين المعهد وشركة هواوي منذ عام 2019، حيث تم تدريب الآلاف من الشباب المصريين على مستوى الجمهورية على أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحصول العديد منهم على شهادات هواوي الدولية المعتمدة. كما تم توسيع عدد الأكاديميات التابعة لهواوي لتشمل 80 أكاديمية في محافظات مصر المختلفة.

الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، جيم ليو، أكد أيضًا على التزام الشركة بتوفير الفرص الوظيفية للشباب المصري ودورها في دعم التحول الرقمي في مصر، واستثمارها المستمر في برامج التدريب وتطوير القدرات الرقمية لبناء كوادر مؤهلة لتحقيق رؤية مصر 2030.