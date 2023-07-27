رئيس الاتحاد الإفريقي: المنتدى الروسي الإفريقي منصة مهمة للتعاون وتبادل المعلومات

قال غزالي عثماني رئيس دولة جزر القمر ورئيس الاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، إن المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي الثاني يمثل منصة مهمة للتعاون وتبادل المعلومات بين الجانبين.

وأضاف عثماني -خلال اجتماع مشترك لقادة الاتحاد الإفريقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش المنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي الثاني- أن استثمارات روسيا في القارة الإفريقية سمحت للكثير من الدول بأن تقف على مسار التنمية والتطور، مؤكدًا حرصه على مناقشة قضايا القارة الإفريقية الإقليمية ومسارات التعاون التي تصب في مصالح روسيا وإفريقيا والعالم بأسره.

وأشار إلى أن العالم يواجه الكثير من التحديات الاقتصادية والمناخية، وأن الكثير من الدول تعاني من العوز والفقر، ما يهدد بدوره الأمن الغذائي العالمي.

ولفت إلى أن الدول الإفريقية تعاني بشكل كبير من العديد من المشكلات، ومنها هجرة المواطنين الأفارقة إلى الدول الأخرى، وكذلك التغيرات المناخية، بالإضافة المشاكل الداخلية في مجال الأمن.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية تؤثر بشكل سلبي على العالم أجمع، وعلى القارة الإفريقية بشكل خاص، منوها بأنه سيتم العمل خلال المنتدى على إيجاد حل لهذه الأزمة يرضي روسيا والدول الإفريقية.

وأكد عثماني استعداد الاتحاد الإفريقي لوضع آلية ومنظومة للتعاون والعلاقات الجيدة تكون مضمونة وموثوقة لكل من الدول الإفريقية وروسيا، مشددا على ضرورة أن تتكيف هذه الآليات والمنظومات مع التغيرات التي يشهدها العالم والدول الإفريقية للحصول على نتائج تصب في مصلحة الدول الإفريقية.