الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يلتقي نظيره الصيني شي جين بينج في بيكين

استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج، نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء بقصر الشعب في العاصمة الصينية بكين، لتعزيز العلاقات بين البلدين، والتي في مقدمتها التعاون الاقتصادي والتجاري بين بيكين والجزائر.

وخلال اللقاء عقد الرئيسين جلسة مباحثات ثنائية، تبعتها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، تضمنت استعراض دعم الصين طلب الجزائر الانضمام إلى منظمة بريكس، ومنظمة شنجهاي.

ومن جانبه، أكد الرئيس الصيني، حرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات الصداقة المتجذرة مع الجزائر، فيما قال الرئيس الجزائري إن زيارته إلى الصين، تأتي بعد توقيع البلدين على اتفاقيات هامة تؤطر علاقات تاريخية بين الجزائر والصين.

وتركزت المحادثات سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصاد، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

زيارة الرئيس الجزائري إلى الصين، تأتي عقب أسابيع قليلة من زيارته إلى روسيا للمشاركة في منتدى سان بطرسبورج ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي أعرب خلالها عن رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية، فإن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الصيني شى جين بينج، وتدخل في إطار تعزيز العلاقات المتينة والمتجذرة، وتقوية التعاون الاقتصادي بين الشعبين الصديقين الجزائري والصيني.