"السخان".. دويتو جديد لعمر كمال وعبد الباسط حمودة

شوق الفنان عمر كمال الجمهور لأغنيته الجديدة “السخان” والتي تجمعه بالمطرب عبد الباسط حمودة، وأعلن “كمال” عن موعد طرح الأغنية، وذلك من خلال صفحته الرسمية علي “الفيسبوك”، وكتب: “هنسخن السخان … ونكيف التكييف.. يوم التلات ٢٥ / ٧”.

من جانبه، كتب عبد الباسط حمودة أيضاً من خلال صفحته الرسمية علي “الفيسبوك”: “انتظروا الغنوة الجديدة يوم الثلاثاء ٢٥/٧.. أغنية الصيف والسهر والقعدة الرايقة”.

وعلق الشاعر أيمن بهجت قمر أنها اغنية مختلفة، وذلك من خلال حسابه الشخصي علي “الفيسبوك” قائلاً: “أغنية مختلفة.. قريباً”.

وأغنية عمر كمال وعبد الباسط حمودة الجديدة “السخان” من كلمات أيمن بهجت قمر والحان محمد يحيي وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم.