ads
الأحد 16 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

مكتبة مصر الجديدة تقدم كورس التأهيل لقدرات فنون تطبيقية

..
..
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اعلن الدكتور نبيل حلمى ، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة عن عقد كورس التأهيل لقدرات فنون تطبيقية وعمارة وفنون جميلة للطلبة ، وذلك تحت اشراف الفنان التشكيلى احمد بيرو تبدأ الدراسة لبعض المجموعات يوم  السبت من الواحدة صباحا بواقع مرة بالاسبوع ولمدة 4 حصص  ، والمجموعات الأخرى يوم الاثنين من الساعة 3 - 5 م بواقع مرة بالاسبوع ولمدة 4 حصص في مكتبة مصر الجديدة العامة 42 شارع العروبة مصر الجديدة

وقال الدكتور نبيل حلمى ان تنظيم الدورات المؤهلة للالتحاق ببعض اقسام كلية الفنون الجميلة وكلية الفنون التطبيقية ، ياتى من منطلق حرص الجمعية على تقديم كل ما يهم مختلف الفئات الاجتماعية والعمرية خاصا ابناءنا من الطلاب والطالبات الحاصلين على  الثانوية العامة لتاهيلهم وتنمية قدراتهم الفنية والابداعية .  

يحتوى الكورس على  دراسة أسس وقواعد الرسم والأدوات المستخدمة فيه ، دراسة رسم الاسكتشات ، دراسة رسم الأشكال الهندسية المختلفة، والفرق بين المجسمات في التظليل والإظهار ، دراسة النسبة والتناسب ، دراسة الضوء والظلال  ، طرق الإظهار والتهشير المختلفة بالأقلام الرصاص ، رسم الأشخاص وتعلم رسم الحركة  .
كما يضم الكورس  تعلم أساسيات المنظور الهندسي، والتشكيل المجسم، ويتمكن الدارسون من رسم أساسيات العمارة    ، خط القياس وخط الأرض ، قواعد الضوء والظل ، أنواع التظليل ، تقنيات التظليل وتنوع درجات التظليل   ، تعلم رسم المباني بتفاصيلها، من المداخل والأبواب، والشبابيك، والواجهات، والأشجار، والنخيل، والشوارع، والأرصفة، والسيارات، 
الأدوات المطلوبة :اقلام رصاص (B/ 2B / 4B / 6B / HB) واسكتش رسم كانسون كبير واستيكة وبراية

مكتبة مصر الجديدة فنون تطبيقية الدكتور نبيل حلمي