اختتام فعاليات دورتين تدريبيتين حول "آليات التحقيق والتصرف" لأعضاء النيابة الإدارية

شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد الموافق ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣، اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين حول "آليات التحقيق والتصرف"، واللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل.

جاء ذلك بحضور المستشار عمرو الخرجاوي - مدير مكتب رئيس الهيئة، و المستشارين أعضاء مركز التدريب القضائي.

وفي كلمته، أكد رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية البحث والتدريب المستمر لأعضاء النيابة الإدارية، بما يشمل الجوانب العملية التطبيقية لآليات تحقيق القضايا واكتساب الخبرات اللازمة لتمكين عضو النيابة من أداء رسالته السامية وتحقيق العدالة الناجزة.

جاءت الدورتين التدريبيتين، في إطار توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس الهيئة، نحو صقل الثقافة القانونية لأعضاء النيابة الإدارية، وعُقدَتا بنظام التزامن: إحداهما بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، والأخرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ١١ /٧ /٢٠٢٣ إلى ١٦ /٧ /٢٠٢٣، وبمشاركة عدد ٣٠ عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من درجة معاون نيابة.

هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي: ورشتي عمل لتناول بعض القضايا العملية بالفحص والتحليل، وطرح وتبادل الرأي القانوني والمداولات القضائية حول أوجه التصرف في التحقيقات القضائية.

وفي ختام اللقاء، قام المستشار حافظ عباس، بتسليم الأعضاء المشاركين، شهادة إتمام الدورة التدريبية.