اليوم.. طقس شديد الحـرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 38 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،ِ عن حالة الطقس اليوم الاحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و على جنوب سيناء و جنوب البلاد و حار رطب على السواحل الشمالية وطقس معتدل الحرارة رطب علي كافة الانحاء.

ويشهد الاحد نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري،38 للعظمى 26 درجة،وعلى السواحل الشمالية 34 للعظمي والصغري 25 درجة ، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 40 للعظمى والصغرى 30،وعلى شمال الصعيد 41 والصغري 26 ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30 درجة .