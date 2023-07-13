“عضو حكماء المسلمين ”: الأديان جاءت لنشر التَّعايش والسلام

قال الدكتور قطب سانو، عضو مجلس حكماء المسلمين ووزير الشؤون الدينية ووزير التعاون الدولي والمستشار الدبلوماسي لرئيس غينيا سابقًا والأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي بجدة، أنَّ الأديان جاءت لنشر السلام والتعايش، ولم تكن أبدًا دعوة للحروب والصِّراعات.

وأضاف سانو ، في محاضرةٍ له ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السَّلام، بإننا نحتاج لتحقيق التواصل البناء فيما بيننا، مشيرًا إلى أنَّ الشباب قادرون على تغيير العالم يمثلونه من نسبةٍ كبيرةٍ وما يمتلكون من قدرةٍ وإرادةٍ لصناعة السَّلام.

وأوضح أننا علينا جميعًا أن نقبل اختلافنا وتنوعنا، فهذه سنة إلهية، وأن نوظِّف هذا الاختلاف والتنوع في خدمة الإنسانية وليس في بثِّ الكراهية والتعصب والتمييز، لافتًا إلى أنه لا يمكنُ بناء مجتمعات حقيقيَّة دون وجود تنوعٍ واختلافٍ بين أفرادها.

وختم الدكتور قطب سانو بتأكيده أن الشباب هم قادة المستقبل، وأننا في منتدى شباب صناع السلام، الذي يُعدُّ أحد مبادرات مجلس حكماء المسلمين، نتوقَّع منكم أنكم ستصبحون بعد فترةٍ قادةً حقيقيين في مجتمعاتكم قادرين على قيادة العالم نحو الأفضل.

شَهِدَت مدينة جنيف بسويسرا، فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، بالشراكة مع مجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل، خلال الفترة من ٦ : ١٤ يوليو الجاري، بمشاركة ٥٠ شابًّا وشابة من مختلف أنحاء العالم.