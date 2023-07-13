إزالة 81 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات إزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ 21 بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.



ففي مركز بنى مزار، أزالت الوحدة المحلية 44 حالة تعد خلال حملات مكبرة لرفع وازالة التعديات نفذتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، منها 15 حالة تعد على أراضى أملاك دولة و5 حالات تعد على أراضى زراعية بقرية بنى صامت وحالتان بقرية بنى على و3 حالات على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقريتى أبطوجة وبردونه التابعتين لمجلس قروى شلقام، 14 حالة تعد بأحياء المدينة.



وفى مركز ومدينة المنيا، نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 15 حالة تعد على أراضى زراعية وأراضى أملاك دولة في قرى طوخ الخيل ودمشير وصفط الخمار ونزلة حسين والبرجاية.



وفى مركز سمالوط، تم إزالة 16 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية منها 8 حالات بقرية قلوصنا و4 حالات تعد بقرية منقطين و3 حالات في حى شرق وشمال المدينة وتمت الازالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وفى مركز أبوقرقاص، تم إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بقرية بنى حسن، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين.



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