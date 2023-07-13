القمة 126.. بلحاج ودونجا يساندان الزمالك أمام الأهلي

تواجد الثنائي أحمد بلحاج ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في استاد القاهرة الدولي، لمساندة الأبيض أمام الأهلي في المباراة المقرر لها بعد قليل، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك لقاء الأهلي بقائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي. خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبدالغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبدالله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"- أحمد عبد الرحيم " ايشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" -إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - محمد صلاح.

ويغيب عن الزمالك في لقاء اليوم كل من: نبيل دونجا ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ومصطفى شلبي للإصابة، وسامسون أكينولا لعدم الجاهزية الفنية، ويوسف أسامة نبيه وسيف جعفر؛ نظرًا لتوقيعهم لفريق بيراميدز.

يحتل فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي الليلة، المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة.

وخلال 32 مباراة نجح فريق الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات، وسجل لاعبو الفريق الأبيض 49 هدفا، ودخل مرمى الفريق 30 هدفا.

وحسم الأهلي قبل مواجهة الزمالك لقب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من خوض 29 مباراة وله أكثر من مباراة مؤجلة.